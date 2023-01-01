شيكل إسرائيلي جديد إلى أرياري مدغشقري

تحويل ILS إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
1188560 mga

1.00000 ILS = 1188.56000 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / أرياري مدغشقر
1 ILS1188.56000 MGA
5 ILS5942.80000 MGA
10 ILS11885.60000 MGA
20 ILS23771.20000 MGA
50 ILS59428.00000 MGA
100 ILS118856.00000 MGA
250 ILS297140.00000 MGA
500 ILS594280.00000 MGA
1000 ILS1188560.00000 MGA
2000 ILS2377120.00000 MGA
5000 ILS5942800.00000 MGA
10000 ILS11885600.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Israeli New Sheqel
1 MGA0.00084 ILS
5 MGA0.00421 ILS
10 MGA0.00841 ILS
20 MGA0.01683 ILS
50 MGA0.04207 ILS
100 MGA0.08414 ILS
250 MGA0.21034 ILS
500 MGA0.42068 ILS
1000 MGA0.84136 ILS
2000 MGA1.68271 ILS
5000 MGA4.20678 ILS
10000 MGA8.41356 ILS