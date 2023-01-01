ريال برازيلي إلى أرياري مدغشقري

تحويل BRL إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٩٢٨٬٢٤١ mga

1.00000 BRL = 928.24100 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 6:15 UTC
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BRL إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.063988.45691.435411.659230.9576518.214
1GBP1.1576111.2316102.41.661671.920771.1085821.085
1USD0.939950.811952183.1441.34921.559580.900117.12
1INR0.01130490.009765610.012027310.01622730.01875750.01082580.205908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / أرياري مدغشقر
1 BRL928.24100 MGA
5 BRL4641.20500 MGA
10 BRL9282.41000 MGA
20 BRL18564.82000 MGA
50 BRL46412.05000 MGA
100 BRL92824.10000 MGA
250 BRL232060.25000 MGA
500 BRL464120.50000 MGA
1000 BRL928241.00000 MGA
2000 BRL1856482.00000 MGA
5000 BRL4641205.00000 MGA
10000 BRL9282410.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الريال البرازيلي
1 MGA0.00108 BRL
5 MGA0.00539 BRL
10 MGA0.01077 BRL
20 MGA0.02155 BRL
50 MGA0.05387 BRL
100 MGA0.10773 BRL
250 MGA0.26933 BRL
500 MGA0.53865 BRL
1000 MGA1.07731 BRL
2000 MGA2.15462 BRL
5000 MGA5.38655 BRL
10000 MGA10.77310 BRL