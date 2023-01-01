الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أرياري مدغشقري

تحويل CZK إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬٩٧٧٬٨٣٠ mga

1.00000 CZK = 197.78300 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / أرياري مدغشقر
1 CZK197.78300 MGA
5 CZK988.91500 MGA
10 CZK1977.83000 MGA
20 CZK3955.66000 MGA
50 CZK9889.15000 MGA
100 CZK19778.30000 MGA
250 CZK49445.75000 MGA
500 CZK98891.50000 MGA
1000 CZK197783.00000 MGA
2000 CZK395566.00000 MGA
5000 CZK988915.00000 MGA
10000 CZK1977830.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MGA0.00506 CZK
5 MGA0.02528 CZK
10 MGA0.05056 CZK
20 MGA0.10112 CZK
50 MGA0.25280 CZK
100 MGA0.50560 CZK
250 MGA1.26401 CZK
500 MGA2.52802 CZK
1000 MGA5.05604 CZK
2000 MGA10.11208 CZK
5000 MGA25.28020 CZK
10000 MGA50.56040 CZK