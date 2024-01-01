Новые израильские шекели в малагасийские ариари

Сконвертируйте ILS в MGA по реальному обменному курсу

1 000 ils
1 231 890 mga

₪1,000 ILS = Ar1 232 MGA

Среднерыночный курс в 15:27
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1 ILS в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 242,83001 242,8300
Низкий1 184,69001 158,2400
В среднем1 209,95671 198,7007
Изменить2.17%6.12%
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Соотношение 1 ILS к MGA

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MGA составил 1 242,8300, а минимальный — 1 184,6900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 209,9567. Изменение курса ILS к MGA в процентном соотношении составило 2.17.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MGA составил 1 242,8300, а минимальный — 1 158,2400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 198,7007. Изменение курса ILS к MGA в процентном соотношении составило 6.12.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1431,4951,6270,96719,535
1 GBP1,18611,292108,1421,7741,931,14823,178
1 USD0,9190,774183,7181,3731,4940,88917,943
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Малагасийский ариари
1 ILS1 231,89000 MGA
5 ILS6 159,45000 MGA
10 ILS12 318,90000 MGA
20 ILS24 637,80000 MGA
50 ILS61 594,50000 MGA
100 ILS123 189,00000 MGA
250 ILS307 972,50000 MGA
500 ILS615 945,00000 MGA
1000 ILS1 231 890,00000 MGA
2000 ILS2 463 780,00000 MGA
5000 ILS6 159 450,00000 MGA
10000 ILS12 318 900,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Израильский новый шекель
1 MGA0,00081 ILS
5 MGA0,00406 ILS
10 MGA0,00812 ILS
20 MGA0,01624 ILS
50 MGA0,04059 ILS
100 MGA0,08118 ILS
250 MGA0,20294 ILS
500 MGA0,40588 ILS
1000 MGA0,81176 ILS
2000 MGA1,62353 ILS
5000 MGA4,05882 ILS
10000 MGA8,11763 ILS