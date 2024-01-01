20 израильских новых шекелей в малагасийские ариари
Сконвертируйте ILS в MGA по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в MGA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 242,8300
|1 242,8300
|Низкий
|1 184,6900
|1 158,2400
|В среднем
|1 209,9560
|1 198,7004
|Изменить
|2.17%
|6.12%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MGA
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MGA составил 1 242,8300, а минимальный — 1 184,6900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 209,9560. Изменение курса ILS к MGA в процентном соотношении составило 2.17.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MGA составил 1 242,8300, а минимальный — 1 158,2400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 198,7004. Изменение курса ILS к MGA в процентном соотношении составило 6.12.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в малагасийские ариари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Малагасийский ариари
|1 ILS
|1 231,89000 MGA
|5 ILS
|6 159,45000 MGA
|10 ILS
|12 318,90000 MGA
|20 ILS
|24 637,80000 MGA
|50 ILS
|61 594,50000 MGA
|100 ILS
|123 189,00000 MGA
|250 ILS
|307 972,50000 MGA
|500 ILS
|615 945,00000 MGA
|1000 ILS
|1 231 890,00000 MGA
|2000 ILS
|2 463 780,00000 MGA
|5000 ILS
|6 159 450,00000 MGA
|10000 ILS
|12 318 900,00000 MGA