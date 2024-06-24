250 دولار أسترالي إلى أرياري مدغشقري

تحويل AUD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

250 aud
744,763 mga

A$1.000 AUD = Ar2,979 MGA

Mid-market exchange rate at 14:01
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4310.9311.63159.4251.3661.352
1 GBP1.2691105.8861.1812.069202.3341.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.63411.751171.281.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / أرياري مدغشقر
1 AUD٢٬٩٧٩٫٠٥٠٠٠ MGA
5 AUD١٤٬٨٩٥٫٢٥٠٠٠ MGA
10 AUD٢٩٬٧٩٠٫٥٠٠٠٠ MGA
20 AUD٥٩٬٥٨١٫٠٠٠٠٠ MGA
50 AUD١٤٨٬٩٥٢٫٥٠٠٠٠ MGA
100 AUD٢٩٧٬٩٠٥٫٠٠٠٠٠ MGA
250 AUD٧٤٤٬٧٦٢٫٥٠٠٠٠ MGA
500 AUD١٬٤٨٩٬٥٢٥٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 AUD٢٬٩٧٩٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 AUD٥٬٩٥٨٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 AUD١٤٬٨٩٥٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 AUD٢٩٬٧٩٠٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أسترالي
1 MGA٠٫٠٠٠٣٤ AUD
5 MGA٠٫٠٠١٦٨ AUD
10 MGA٠٫٠٠٣٣٦ AUD
20 MGA٠٫٠٠٦٧١ AUD
50 MGA٠٫٠١٦٧٨ AUD
100 MGA٠٫٠٣٣٥٧ AUD
250 MGA٠٫٠٨٣٩٢ AUD
500 MGA٠٫١٦٧٨٤ AUD
1000 MGA٠٫٣٣٥٦٨ AUD
2000 MGA٠٫٦٧١٣٦ AUD
5000 MGA١٫٦٧٨٣٩ AUD
10000 MGA٣٫٣٥٦٧٨ AUD