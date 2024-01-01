Madagaskar ariarisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → AUD çevirin

1.000 mga
0,34 aud

1.00000 MGA = 0.00034 AUD

11:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.93151.354050.7968131.640421.3474519.0081.53846
1 EUR1.0735511.453640.855431.761071.4465520.4061.65162
1 CAD0.7385250.68792810.5884661.211490.99512614.03791.13619
1 GBP1.2551.1691.6993312.058731.6910523.8551.93077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Avustralya Doları
1 MGA0.00034 AUD
5 MGA0.00170 AUD
10 MGA0.00339 AUD
20 MGA0.00679 AUD
50 MGA0.01696 AUD
100 MGA0.03393 AUD
250 MGA0.08482 AUD
500 MGA0.16963 AUD
1000 MGA0.33926 AUD
2000 MGA0.67852 AUD
5000 MGA1.69631 AUD
10000 MGA3.39262 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Madagaskar Ariarisi
1 AUD2947.57000 MGA
5 AUD14737.85000 MGA
10 AUD29475.70000 MGA
20 AUD58951.40000 MGA
50 AUD147378.50000 MGA
100 AUD294757.00000 MGA
250 AUD736892.50000 MGA
500 AUD1473785.00000 MGA
1000 AUD2947570.00000 MGA
2000 AUD5895140.00000 MGA
5000 AUD14737850.00000 MGA
10000 AUD29475700.00000 MGA