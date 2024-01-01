5 Madagaskar ariarisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → AUD çevirin

5 mga
0,00 aud

1,000Ar MGA = 0,0003389A$ AUD

17:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim0.87%-1.00%
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1 MGA → AUD istatistikleri

MGA → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. MGA → AUD kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

MGA → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. MGA → AUD kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,6811,33718,2731,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,7141,659
1 CAD0,7210,66910,5661,2120,96413,1791,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1421,70423,2881,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Avustralya Doları
1 MGA0,00034 AUD
5 MGA0,00169 AUD
10 MGA0,00339 AUD
20 MGA0,00678 AUD
50 MGA0,01694 AUD
100 MGA0,03389 AUD
250 MGA0,08472 AUD
500 MGA0,16944 AUD
1000 MGA0,33889 AUD
2000 MGA0,67777 AUD
5000 MGA1,69442 AUD
10000 MGA3,38885 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Madagaskar Ariarisi
1 AUD2.950,85000 MGA
5 AUD14.754,25000 MGA
10 AUD29.508,50000 MGA
20 AUD59.017,00000 MGA
50 AUD147.542,50000 MGA
100 AUD295.085,00000 MGA
250 AUD737.712,50000 MGA
500 AUD1.475.425,00000 MGA
1000 AUD2.950.850,00000 MGA
2000 AUD5.901.700,00000 MGA
5000 AUD14.754.250,00000 MGA
10000 AUD29.508.500,00000 MGA