1 راند جنوب إفريقي إلى أرياري مدغشقري

تحويل ZAR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
٢٤٨ mga

1.00000 ZAR = 248.44400 MGA

Mid-market exchange rate at 06:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.084190.24051.484671.673250.96318.7612
1 GBP1.1436411.23985103.2051.697971.913641.1013321.4566
1 USD0.922450.806549183.241.36951.543450.888317.3058
1 INR0.01108150.009689440.012013510.01645240.01854210.01067160.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / أرياري مدغشقر
1 ZAR248.44400 MGA
5 ZAR1242.22000 MGA
10 ZAR2484.44000 MGA
20 ZAR4968.88000 MGA
50 ZAR12422.20000 MGA
100 ZAR24844.40000 MGA
250 ZAR62111.00000 MGA
500 ZAR124222.00000 MGA
1000 ZAR248444.00000 MGA
2000 ZAR496888.00000 MGA
5000 ZAR1242220.00000 MGA
10000 ZAR2484440.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / راند جنوب أفريقيا
1 MGA0.00403 ZAR
5 MGA0.02013 ZAR
10 MGA0.04025 ZAR
20 MGA0.08050 ZAR
50 MGA0.20125 ZAR
100 MGA0.40250 ZAR
250 MGA1.00626 ZAR
500 MGA2.01252 ZAR
1000 MGA4.02505 ZAR
2000 MGA8.05010 ZAR
5000 MGA20.12525 ZAR
10000 MGA40.25050 ZAR