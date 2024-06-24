5 دولار أمريكي إلى أرياري مدغشقري

تحويل USD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

5 usd
22,474 mga

$1.000 USD = Ar4,495 MGA

Mid-market exchange rate at 14:28
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63911.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.5460.974116.51410.6830.5775.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / أرياري مدغشقر
1 USD٤٬٤٩٤٫٧١٠٠٠ MGA
5 USD٢٢٬٤٧٣٫٥٥٠٠٠ MGA
10 USD٤٤٬٩٤٧٫١٠٠٠٠ MGA
20 USD٨٩٬٨٩٤٫٢٠٠٠٠ MGA
50 USD٢٢٤٬٧٣٥٫٥٠٠٠٠ MGA
100 USD٤٤٩٬٤٧١٫٠٠٠٠٠ MGA
250 USD١٬١٢٣٬٦٧٧٫٥٠٠٠٠ MGA
500 USD٢٬٢٤٧٬٣٥٥٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 USD٤٬٤٩٤٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 USD٨٬٩٨٩٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 USD٢٢٬٤٧٣٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 USD٤٤٬٩٤٧٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار أمريكي
1 MGA٠٫٠٠٠٢٢ USD
5 MGA٠٫٠٠١١١ USD
10 MGA٠٫٠٠٢٢٢ USD
20 MGA٠٫٠٠٤٤٥ USD
50 MGA٠٫٠١١١٢ USD
100 MGA٠٫٠٢٢٢٥ USD
250 MGA٠٫٠٥٥٦٢ USD
500 MGA٠٫١١١٢٤ USD
1000 MGA٠٫٢٢٢٤٨ USD
2000 MGA٠٫٤٤٤٩٧ USD
5000 MGA١٫١١٢٤٢ USD
10000 MGA٢٫٢٢٤٨٤ USD