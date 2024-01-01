100 Madagaskar ariarisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → USD çevirin

100 mga
0,02 usd

1,000Ar MGA = 0,0002204$ USD

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-1.61%-2.57%
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1 MGA → USD istatistikleri

MGA → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → USD kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

MGA → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. MGA → USD kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6831,33718,281,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7191,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1671,11
1 GBP1,2731,181,76812,1431,70323,2761,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / ABD Doları
1 MGA0,00022 USD
5 MGA0,00110 USD
10 MGA0,00220 USD
20 MGA0,00441 USD
50 MGA0,01102 USD
100 MGA0,02204 USD
250 MGA0,05509 USD
500 MGA0,11018 USD
1000 MGA0,22036 USD
2000 MGA0,44072 USD
5000 MGA1,10180 USD
10000 MGA2,20360 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Madagaskar Ariarisi
1 USD4.538,03000 MGA
5 USD22.690,15000 MGA
10 USD45.380,30000 MGA
20 USD90.760,60000 MGA
50 USD226.901,50000 MGA
100 USD453.803,00000 MGA
250 USD1.134.507,50000 MGA
500 USD2.269.015,00000 MGA
1000 USD4.538.030,00000 MGA
2000 USD9.076.060,00000 MGA
5000 USD22.690.150,00000 MGA
10000 USD45.380.300,00000 MGA