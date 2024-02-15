Yeni Zelanda dolarından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile NZD → MGA çevirin

1.000 nzd
2.771.620 mga

1.00000 NZD = 2771.62000 MGA

16:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.0759589.33151.453021.651880.94745518.3618
1 GBP1.1695811.25845104.4841.699471.932061.1081221.4763
1 USD0.929450.794628183.02571.350451.535270.880617.0657
1 INR0.01119430.009570870.012044510.01626540.01849150.01060640.205547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Madagaskar Ariarisi
1 NZD2771.62000 MGA
5 NZD13858.10000 MGA
10 NZD27716.20000 MGA
20 NZD55432.40000 MGA
50 NZD138581.00000 MGA
100 NZD277162.00000 MGA
250 NZD692905.00000 MGA
500 NZD1385810.00000 MGA
1000 NZD2771620.00000 MGA
2000 NZD5543240.00000 MGA
5000 NZD13858100.00000 MGA
10000 NZD27716200.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni Zelanda Doları
1 MGA0.00036 NZD
5 MGA0.00180 NZD
10 MGA0.00361 NZD
20 MGA0.00722 NZD
50 MGA0.01804 NZD
100 MGA0.03608 NZD
250 MGA0.09020 NZD
500 MGA0.18040 NZD
1000 MGA0.36080 NZD
2000 MGA0.72160 NZD
5000 MGA1.80400 NZD
10000 MGA3.60800 NZD