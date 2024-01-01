500 Madagaskar ariarisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → NZD çevirin

500 mga
0,19 nzd

1,000Ar MGA = 0,0003706$ NZD

18:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim0.63%-1.51%
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1 MGA → NZD istatistikleri

MGA → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MGA → NZD kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

MGA → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MGA → NZD kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2731,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44319,7121,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1621,109
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70323,2691,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni Zelanda Doları
1 MGA0,00037 NZD
5 MGA0,00185 NZD
10 MGA0,00371 NZD
20 MGA0,00741 NZD
50 MGA0,01853 NZD
100 MGA0,03706 NZD
250 MGA0,09265 NZD
500 MGA0,18530 NZD
1000 MGA0,37060 NZD
2000 MGA0,74120 NZD
5000 MGA1,85301 NZD
10000 MGA3,70602 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Madagaskar Ariarisi
1 NZD2.698,31000 MGA
5 NZD13.491,55000 MGA
10 NZD26.983,10000 MGA
20 NZD53.966,20000 MGA
50 NZD134.915,50000 MGA
100 NZD269.831,00000 MGA
250 NZD674.577,50000 MGA
500 NZD1.349.155,00000 MGA
1000 NZD2.698.310,00000 MGA
2000 NZD5.396.620,00000 MGA
5000 NZD13.491.550,00000 MGA
10000 NZD26.983.100,00000 MGA