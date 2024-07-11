История обменного курса евро–малагасийские ариари

Обменный курс евро/малагасийские ариари сейчас составляет 4 902,880, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.708% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4 909,980, и минимумом, равным 4 858,350, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.536% увеличение стоимости.