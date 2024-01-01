Чешские кроны в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте CZK в SBD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = SI$0,3474 SBD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CZK к SBD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SBD
1 CZK в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,35620,3701
Низкий0,34730,3473
В среднем0,35170,3590
Изменение-1.17%-3.65%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к SBD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SBD составил 0,3562, а минимальный — 0,3473. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3517. Изменение курса CZK к SBD в процентном соотношении составило -1.17.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SBD составил 0,3701, а минимальный — 0,3473. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3590. Изменение курса CZK к SBD в процентном соотношении составило -3.65.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к SBD

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Доллар Соломоновых островов
1 CZK0,34737 SBD
5 CZK1,73684 SBD
10 CZK3,47368 SBD
20 CZK6,94736 SBD
50 CZK17,36840 SBD
100 CZK34,73680 SBD
250 CZK86,84200 SBD
500 CZK173,68400 SBD
1000 CZK347,36800 SBD
2000 CZK694,73600 SBD
5000 CZK1 736,84000 SBD
10000 CZK3 473,68000 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Чешская крона
1 SBD2,87879 CZK
5 SBD14,39395 CZK
10 SBD28,78790 CZK
20 SBD57,57580 CZK
50 SBD143,93950 CZK
100 SBD287,87900 CZK
250 SBD719,69750 CZK
500 SBD1 439,39500 CZK
1000 SBD2 878,79000 CZK
2000 SBD5 757,58000 CZK
5000 SBD14 393,95000 CZK
10000 SBD28 787,90000 CZK