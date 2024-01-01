История обменного курса чешская крона–доллары Соломоновых островов

Обменный курс чешские кроны/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,347, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.507% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,358, и минимумом, равным 0,346, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.329%.