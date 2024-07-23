捷克克朗兌索羅門群島元歷史匯率
歡迎查看捷克克朗兌索羅門群島元歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的捷克克朗（CZK）兌索羅門群島元（SBD）的歷史匯率走勢。
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捷克克朗兌索羅門群島元匯率歷史紀錄
今日，捷克克朗兌索羅門群島元的匯率目前為0.353，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.750%。在過去一星期，捷克克朗兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見0.362，並在24-07-2024低見0.351。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.905%。
留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。
如何將捷克克朗兌換成索羅門群島元
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇CZK你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇SBD你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前CZK兌SBD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。