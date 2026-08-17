الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار جزر سليمان

حوّل CZK إلى SBD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.3841 SBD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى SBD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى SBD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى SBD اليوم

CZKSBD
1 CZK0.38 SBD
5 CZK1.92 SBD
10 CZK3.84 SBD
20 CZK7.68 SBD
50 CZK19.20 SBD
100 CZK38.41 SBD
250 CZK96.02 SBD
500 CZK192.04 SBD
1000 CZK384.09 SBD
2000 CZK768.18 SBD
5000 CZK1,920.44 SBD
10000 CZK3,840.88 SBD
SBDCZK
1 SBD2.60 CZK
5 SBD13.02 CZK
10 SBD26.04 CZK
20 SBD52.07 CZK
50 SBD130.18 CZK
100 SBD260.36 CZK
250 SBD650.89 CZK
500 SBD1,301.79 CZK
1000 SBD2,603.57 CZK
2000 SBD5,207.14 CZK
5000 SBD13,017.85 CZK
10000 SBD26,035.70 CZK

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