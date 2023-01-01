روبية إندونيسية إلى دولار جزر سليمان

تحويل IDR إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٥١٫١٩ sbd

1.00000 IDR = 0.00055 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:48 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

IDR إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 SBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066188.63091.439021.661630.963518.3145
1GBP1.1522111.2284102.1241.658091.914591.1101521.1027
1USD0.9380.814067183.13561.34981.55860.903917.179
1INR0.01128280.009792040.012028510.01623610.01874770.01087260.206638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار جزر سليمان
1 IDR0.00055 SBD
5 IDR0.00276 SBD
10 IDR0.00551 SBD
20 IDR0.01102 SBD
50 IDR0.02756 SBD
100 IDR0.05512 SBD
250 IDR0.13780 SBD
500 IDR0.27560 SBD
1000 IDR0.55119 SBD
2000 IDR1.10238 SBD
5000 IDR2.75596 SBD
10000 IDR5.51192 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / الروبية الإندونيسية
1 SBD1814.25000 IDR
5 SBD9071.25000 IDR
10 SBD18142.50000 IDR
20 SBD36285.00000 IDR
50 SBD90712.50000 IDR
100 SBD181425.00000 IDR
250 SBD453562.50000 IDR
500 SBD907125.00000 IDR
1000 SBD1814250.00000 IDR
2000 SBD3628500.00000 IDR
5000 SBD9071250.00000 IDR
10000 SBD18142500.00000 IDR