ريال برازيلي إلى دولار جزر سليمان

تحويل BRL إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
1736.52 sbd

1.00000 BRL = 1.73652 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.063988.46861.435631.659360.9575518.2146
1GBP1.1575411.2316102.4141.661921.920921.108421.0857
1USD0.939950.811952183.1551.34941.55970.9000517.1206
1INR0.01130340.009764320.012025710.01622750.01875650.01082380.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار جزر سليمان
1 BRL1.73652 SBD
5 BRL8.68260 SBD
10 BRL17.36520 SBD
20 BRL34.73040 SBD
50 BRL86.82600 SBD
100 BRL173.65200 SBD
250 BRL434.13000 SBD
500 BRL868.26000 SBD
1000 BRL1736.52000 SBD
2000 BRL3473.04000 SBD
5000 BRL8682.60000 SBD
10000 BRL17365.20000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / الريال البرازيلي
1 SBD0.57586 BRL
5 SBD2.87932 BRL
10 SBD5.75864 BRL
20 SBD11.51728 BRL
50 SBD28.79320 BRL
100 SBD57.58640 BRL
250 SBD143.96600 BRL
500 SBD287.93200 BRL
1000 SBD575.86400 BRL
2000 SBD1151.72800 BRL
5000 SBD2879.32000 BRL
10000 SBD5758.64000 BRL