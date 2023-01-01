شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار جزر سليمان

تحويل ILS إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٢٢١٫٤١ sbd

1.00000 ILS = 2.22141 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار جزر سليمان
1 ILS2.22141 SBD
5 ILS11.10705 SBD
10 ILS22.21410 SBD
20 ILS44.42820 SBD
50 ILS111.07050 SBD
100 ILS222.14100 SBD
250 ILS555.35250 SBD
500 ILS1110.70500 SBD
1000 ILS2221.41000 SBD
2000 ILS4442.82000 SBD
5000 ILS11107.05000 SBD
10000 ILS22214.10000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Israeli New Sheqel
1 SBD0.45016 ILS
5 SBD2.25082 ILS
10 SBD4.50164 ILS
20 SBD9.00328 ILS
50 SBD22.50820 ILS
100 SBD45.01640 ILS
250 SBD112.54100 ILS
500 SBD225.08200 ILS
1000 SBD450.16400 ILS
2000 SBD900.32800 ILS
5000 SBD2250.82000 ILS
10000 SBD4501.64000 ILS