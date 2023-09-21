دولار أسترالي إلى دولار جزر سليمان

تحويل AUD إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٬٣٦٠٫١٨ sbd

1.00000 AUD = 5.36018 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
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AUD إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار جزر سليمان
1 AUD5.36018 SBD
5 AUD26.80090 SBD
10 AUD53.60180 SBD
20 AUD107.20360 SBD
50 AUD268.00900 SBD
100 AUD536.01800 SBD
250 AUD1340.04500 SBD
500 AUD2680.09000 SBD
1000 AUD5360.18000 SBD
2000 AUD10720.36000 SBD
5000 AUD26800.90000 SBD
10000 AUD53601.80000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / دولار أسترالي
1 SBD0.18656 AUD
5 SBD0.93280 AUD
10 SBD1.86561 AUD
20 SBD3.73122 AUD
50 SBD9.32805 AUD
100 SBD18.65610 AUD
250 SBD46.64025 AUD
500 SBD93.28050 AUD
1000 SBD186.56100 AUD
2000 SBD373.12200 AUD
5000 SBD932.80500 AUD
10000 SBD1865.61000 AUD