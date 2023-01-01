يوان صيني إلى دولار جزر سليمان

تحويل CNY إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬١٦٠٫٤٠ sbd

1.00000 CNY = 1.16040 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جزر سليمان
1 CNY1.16040 SBD
5 CNY5.80200 SBD
10 CNY11.60400 SBD
20 CNY23.20800 SBD
50 CNY58.02000 SBD
100 CNY116.04000 SBD
250 CNY290.10000 SBD
500 CNY580.20000 SBD
1000 CNY1160.40000 SBD
2000 CNY2320.80000 SBD
5000 CNY5802.00000 SBD
10000 CNY11604.00000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Chinese Yuan RMB
1 SBD0.86177 CNY
5 SBD4.30886 CNY
10 SBD8.61772 CNY
20 SBD17.23544 CNY
50 SBD43.08860 CNY
100 SBD86.17720 CNY
250 SBD215.44300 CNY
500 SBD430.88600 CNY
1000 SBD861.77200 CNY
2000 SBD1723.54400 CNY
5000 SBD4308.86000 CNY
10000 SBD8617.72000 CNY