فرنك سويسري إلى دولار جزر سليمان

تحويل CHF إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٩٬٢٧٧٫٨١ sbd

1.00000 CHF = 9.27781 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
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CHF إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار جزر سليمان
1 CHF9.27781 SBD
5 CHF46.38905 SBD
10 CHF92.77810 SBD
20 CHF185.55620 SBD
50 CHF463.89050 SBD
100 CHF927.78100 SBD
250 CHF2319.45250 SBD
500 CHF4638.90500 SBD
1000 CHF9277.81000 SBD
2000 CHF18555.62000 SBD
5000 CHF46389.05000 SBD
10000 CHF92778.10000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / الفرنك السويسري
1 SBD0.10778 CHF
5 SBD0.53892 CHF
10 SBD1.07784 CHF
20 SBD2.15568 CHF
50 SBD5.38920 CHF
100 SBD10.77840 CHF
250 SBD26.94600 CHF
500 SBD53.89200 CHF
1000 SBD107.78400 CHF
2000 SBD215.56800 CHF
5000 SBD538.92000 CHF
10000 SBD1077.84000 CHF