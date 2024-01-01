Yeni İsrail şekelinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → SBD çevirin

1.000 ils
2.245,78 sbd

1.00000 ILS = 2.24578 SBD

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Solomon Adaları doları
1 ILS2.24578 SBD
5 ILS11.22890 SBD
10 ILS22.45780 SBD
20 ILS44.91560 SBD
50 ILS112.28900 SBD
100 ILS224.57800 SBD
250 ILS561.44500 SBD
500 ILS1122.89000 SBD
1000 ILS2245.78000 SBD
2000 ILS4491.56000 SBD
5000 ILS11228.90000 SBD
10000 ILS22457.80000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Yeni İsrail Şekeli
1 SBD0.44528 ILS
5 SBD2.22640 ILS
10 SBD4.45280 ILS
20 SBD8.90560 ILS
50 SBD22.26400 ILS
100 SBD44.52800 ILS
250 SBD111.32000 ILS
500 SBD222.64000 ILS
1000 SBD445.28000 ILS
2000 SBD890.56000 ILS
5000 SBD2226.40000 ILS
10000 SBD4452.80000 ILS