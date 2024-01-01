50 Solomon Adaları dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SBD → ILS çevirin

50 sbd
22,84 ils

1,000SI$ SBD = 0,4569₪ ILS

11:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45690,4569
Düşük0,43440,4344
Ortalama0,44390,4464
Değişim0.39%2.30%
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1 SBD → ILS istatistikleri

SBD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4569, en düşük 0,4344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4439 oldu. SBD → ILS kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

SBD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4569, en düşük 0,4344 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4464 oldu. SBD → ILS kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7291,5041,6630,94320,525
1 GBP1,17611,274106,7391,7691,9571,1124,147
1 USD0,9230,785183,7531,3881,5360,87118,947
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Yeni İsrail Şekeli
1 SBD0,45688 ILS
5 SBD2,28438 ILS
10 SBD4,56876 ILS
20 SBD9,13752 ILS
50 SBD22,84380 ILS
100 SBD45,68760 ILS
250 SBD114,21900 ILS
500 SBD228,43800 ILS
1000 SBD456,87600 ILS
2000 SBD913,75200 ILS
5000 SBD2.284,38000 ILS
10000 SBD4.568,76000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Solomon Adaları doları
1 ILS2,18878 SBD
5 ILS10,94390 SBD
10 ILS21,88780 SBD
20 ILS43,77560 SBD
50 ILS109,43900 SBD
100 ILS218,87800 SBD
250 ILS547,19500 SBD
500 ILS1.094,39000 SBD
1000 ILS2.188,78000 SBD
2000 ILS4.377,56000 SBD
5000 ILS10.943,90000 SBD
10000 ILS21.887,80000 SBD