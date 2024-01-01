Endonezya rupisinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → SBD çevirin

1.000.000 idr
524,27 sbd

1.00000 IDR = 0.00052 SBD

06:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01370.932051.347351.541311.354450.7957037.8189
1 INR0.012046210.01122770.01623050.01856690.0163160.00958520.0941881
1 EUR1.072989.065411.445571.653671.453190.8537058.3889
1 SGD0.74219861.61260.69176811.143951.005270.5905695.80317

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Endonezya rupisinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

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IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Solomon Adaları doları
1 IDR0.00052 SBD
5 IDR0.00262 SBD
10 IDR0.00524 SBD
20 IDR0.01049 SBD
50 IDR0.02621 SBD
100 IDR0.05243 SBD
250 IDR0.13107 SBD
500 IDR0.26213 SBD
1000 IDR0.52426 SBD
2000 IDR1.04853 SBD
5000 IDR2.62133 SBD
10000 IDR5.24265 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Endonezya Rupisi
1 SBD1907.43000 IDR
5 SBD9537.15000 IDR
10 SBD19074.30000 IDR
20 SBD38148.60000 IDR
50 SBD95371.50000 IDR
100 SBD190743.00000 IDR
250 SBD476857.50000 IDR
500 SBD953715.00000 IDR
1000 SBD1907430.00000 IDR
2000 SBD3814860.00000 IDR
5000 SBD9537150.00000 IDR
10000 SBD19074300.00000 IDR