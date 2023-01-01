10 bin Endonezya rupisinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → SBD çevirin

10000 idr
5.41 sbd

1.00000 IDR = 0.00054 SBD

7:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → SBD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SBD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

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IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Solomon Adaları doları
1 IDR0.00054 SBD
5 IDR0.00271 SBD
10 IDR0.00541 SBD
20 IDR0.01083 SBD
50 IDR0.02707 SBD
100 IDR0.05415 SBD
250 IDR0.13536 SBD
500 IDR0.27073 SBD
1000 IDR0.54146 SBD
2000 IDR1.08291 SBD
5000 IDR2.70728 SBD
10000 IDR5.41456 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Endonezya Rupisi
1 SBD1846.87000 IDR
5 SBD9234.35000 IDR
10 SBD18468.70000 IDR
20 SBD36937.40000 IDR
50 SBD92343.50000 IDR
100 SBD184687.00000 IDR
250 SBD461717.50000 IDR
500 SBD923435.00000 IDR
1000 SBD1846870.00000 IDR
2000 SBD3693740.00000 IDR
5000 SBD9234350.00000 IDR
10000 SBD18468700.00000 IDR