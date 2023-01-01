1 Endonezya rupisinden Solomon Adaları dolarına
Reel döviz kuru ile IDR → SBD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Endonezya Rupisi
|1 SBD
|1846.87000 IDR
|5 SBD
|9234.35000 IDR
|10 SBD
|18468.70000 IDR
|20 SBD
|36937.40000 IDR
|50 SBD
|92343.50000 IDR
|100 SBD
|184687.00000 IDR
|250 SBD
|461717.50000 IDR
|500 SBD
|923435.00000 IDR
|1000 SBD
|1846870.00000 IDR
|2000 SBD
|3693740.00000 IDR
|5000 SBD
|9234350.00000 IDR
|10000 SBD
|18468700.00000 IDR