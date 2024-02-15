Yeni Zelanda dolarından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → SBD çevirin

1.000 nzd
4.995,50 sbd

1.00000 NZD = 4.99550 SBD

16:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535980.7947550.929583.02071.350450.88055150.175
1 AUD0.6510510.5174250.60514954.05060.879210.57328297.7714
1 GBP1.258251.9326511.16953104.4611.69921.10795188.958
1 EUR1.075851.652480.855045189.31781.452880.947345161.575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Solomon Adaları doları
1 NZD4.99550 SBD
5 NZD24.97750 SBD
10 NZD49.95500 SBD
20 NZD99.91000 SBD
50 NZD249.77500 SBD
100 NZD499.55000 SBD
250 NZD1248.87500 SBD
500 NZD2497.75000 SBD
1000 NZD4995.50000 SBD
2000 NZD9991.00000 SBD
5000 NZD24977.50000 SBD
10000 NZD49955.00000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Yeni Zelanda Doları
1 SBD0.20018 NZD
5 SBD1.00090 NZD
10 SBD2.00180 NZD
20 SBD4.00360 NZD
50 SBD10.00900 NZD
100 SBD20.01800 NZD
250 SBD50.04500 NZD
500 SBD100.09000 NZD
1000 SBD200.18000 NZD
2000 SBD400.36000 NZD
5000 SBD1000.90000 NZD
10000 SBD2001.80000 NZD