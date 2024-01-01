1 Solomon Adaları dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SBD → NZD çevirin

1 sbd
0,20 nzd

1,000SI$ SBD = 0,2025$ NZD

11:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20620,2062
Düşük0,19590,1936
Ortalama0,20070,1984
Değişim2.01%0.94%
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1 SBD → NZD istatistikleri

SBD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2062, en düşük 0,1959 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2007 oldu. SBD → NZD kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

SBD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2062, en düşük 0,1936 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1984 oldu. SBD → NZD kurundaki değişiklik 0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7041,5031,6630,94320,556
1 GBP1,17611,274106,6911,7681,9561,10924,18
1 USD0,9230,785183,7481,3881,5350,87118,98
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Yeni Zelanda Doları
1 SBD0,20252 NZD
5 SBD1,01260 NZD
10 SBD2,02520 NZD
20 SBD4,05040 NZD
50 SBD10,12600 NZD
100 SBD20,25200 NZD
250 SBD50,63000 NZD
500 SBD101,26000 NZD
1000 SBD202,52000 NZD
2000 SBD405,04000 NZD
5000 SBD1.012,60000 NZD
10000 SBD2.025,20000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Solomon Adaları doları
1 NZD4,93779 SBD
5 NZD24,68895 SBD
10 NZD49,37790 SBD
20 NZD98,75580 SBD
50 NZD246,88950 SBD
100 NZD493,77900 SBD
250 NZD1.234,44750 SBD
500 NZD2.468,89500 SBD
1000 NZD4.937,79000 SBD
2000 NZD9.875,58000 SBD
5000 NZD24.688,95000 SBD
10000 NZD49.377,90000 SBD