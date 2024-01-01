Solomon Adaları dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile SBD → EUR çevirin

1.000 sbd
113,58 eur

1.00000 SBD = 0.11358 EUR

19:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0767589.37131.450651.650820.94739518.3604
1 GBP1.1697311.25955104.5441.696931.931081.1081921.4775
1 USD0.92870.793934183.0011.347251.533150.8798517.0517
1 INR0.01118930.009565360.012048110.01623170.01847150.01060050.20544

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Euro
1 SBD0.11358 EUR
5 SBD0.56792 EUR
10 SBD1.13583 EUR
20 SBD2.27166 EUR
50 SBD5.67915 EUR
100 SBD11.35830 EUR
250 SBD28.39575 EUR
500 SBD56.79150 EUR
1000 SBD113.58300 EUR
2000 SBD227.16600 EUR
5000 SBD567.91500 EUR
10000 SBD1135.83000 EUR
Çevrim kurları Euro / Solomon Adaları doları
1 EUR8.80417 SBD
5 EUR44.02085 SBD
10 EUR88.04170 SBD
20 EUR176.08340 SBD
50 EUR440.20850 SBD
100 EUR880.41700 SBD
250 EUR2201.04250 SBD
500 EUR4402.08500 SBD
1000 EUR8804.17000 SBD
2000 EUR17608.34000 SBD
5000 EUR44020.85000 SBD
10000 EUR88041.70000 SBD