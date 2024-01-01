5.000 Solomon Adaları dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile SBD → EUR çevirin

5.000 sbd
554,07 eur

1,000SI$ SBD = 0,1108€ EUR

11:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11240,1134
Düşük0,11010,1097
Ortalama0,11130,1116
Değişim-1.38%-1.11%
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1 SBD → EUR istatistikleri

SBD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1124, en düşük 0,1101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1113 oldu. SBD → EUR kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

SBD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1134, en düşük 0,1097 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1116 oldu. SBD → EUR kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7071,5021,6630,94320,519
1 GBP1,17711,274106,7481,7681,9571,1124,147
1 USD0,9230,785183,7631,3871,5360,87118,948
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

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SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Euro
1 SBD0,11081 EUR
5 SBD0,55407 EUR
10 SBD1,10814 EUR
20 SBD2,21628 EUR
50 SBD5,54070 EUR
100 SBD11,08140 EUR
250 SBD27,70350 EUR
500 SBD55,40700 EUR
1000 SBD110,81400 EUR
2000 SBD221,62800 EUR
5000 SBD554,07000 EUR
10000 SBD1.108,14000 EUR
Çevrim kurları Euro / Solomon Adaları doları
1 EUR9,02417 SBD
5 EUR45,12085 SBD
10 EUR90,24170 SBD
20 EUR180,48340 SBD
50 EUR451,20850 SBD
100 EUR902,41700 SBD
250 EUR2.256,04250 SBD
500 EUR4.512,08500 SBD
1000 EUR9.024,17000 SBD
2000 EUR18.048,34000 SBD
5000 EUR45.120,85000 SBD
10000 EUR90.241,70000 SBD