Solomon Adaları dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile SBD → JPY çevirin

1.000 sbd
18.341 jpy

1.00000 SBD = 18.34070 JPY

19:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854871.076989.38351.450641.651050.94756518.3621
1 GBP1.1697711.25975104.561.696951.931391.1084321.4799
1 USD0.92860.793808183.00071.347051.533150.879917.0509
1 INR0.01118780.009563870.012048110.01622940.01847160.01060110.205431

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Japon Yeni
1 SBD18.34070 JPY
5 SBD91.70350 JPY
10 SBD183.40700 JPY
20 SBD366.81400 JPY
50 SBD917.03500 JPY
100 SBD1834.07000 JPY
250 SBD4585.17500 JPY
500 SBD9170.35000 JPY
1000 SBD18340.70000 JPY
2000 SBD36681.40000 JPY
5000 SBD91703.50000 JPY
10000 SBD183407.00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Solomon Adaları doları
100 JPY5.45235 SBD
1000 JPY54.52350 SBD
1500 JPY81.78525 SBD
2000 JPY109.04700 SBD
3000 JPY163.57050 SBD
5000 JPY272.61750 SBD
5400 JPY294.42690 SBD
10000 JPY545.23500 SBD
15000 JPY817.85250 SBD
20000 JPY1090.47000 SBD
25000 JPY1363.08750 SBD
30000 JPY1635.70500 SBD