bin Solomon Adaları dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile SBD → JPY çevirin

1.000 sbd
17.881 jpy

1,000SI$ SBD = 17,88¥ JPY

11:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SBD → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SBD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,593419,6241
Düşük17,881217,8812
Ortalama18,983318,9559
Değişim-8.74%-3.12%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SBD → JPY istatistikleri

SBD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,5934, en düşük 17,8812 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,9833 oldu. SBD → JPY kurundaki değişiklik -8.74 değerindeydi.

SBD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,6241, en düşük 17,8812 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,9559 oldu. SBD → JPY kurundaki değişiklik -3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7321,5041,6630,94320,528
1 GBP1,17711,275106,7531,771,9571,1124,152
1 USD0,9230,785183,7511,3891,5350,87118,948
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Japon Yeni
1 SBD17,88120 JPY
5 SBD89,40600 JPY
10 SBD178,81200 JPY
20 SBD357,62400 JPY
50 SBD894,06000 JPY
100 SBD1.788,12000 JPY
250 SBD4.470,30000 JPY
500 SBD8.940,60000 JPY
1000 SBD17.881,20000 JPY
2000 SBD35.762,40000 JPY
5000 SBD89.406,00000 JPY
10000 SBD178.812,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Solomon Adaları doları
100 JPY5,59247 SBD
1000 JPY55,92470 SBD
1500 JPY83,88705 SBD
2000 JPY111,84940 SBD
3000 JPY167,77410 SBD
5000 JPY279,62350 SBD
5400 JPY301,99338 SBD
10000 JPY559,24700 SBD
15000 JPY838,87050 SBD
20000 JPY1.118,49400 SBD
25000 JPY1.398,11750 SBD
30000 JPY1.677,74100 SBD