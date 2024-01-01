100 Solomon Adaları dolarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile SBD → JPY çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
|1 SBD → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|19,5934
|19,6241
|Düşük
|17,8812
|17,8812
|Ortalama
|18,9833
|18,9559
|Değişim
|-8.74%
|-3.12%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SBD → JPY istatistikleri
SBD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,5934, en düşük 17,8812 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,9833 oldu. SBD → JPY kurundaki değişiklik -8.74 değerindeydi.
SBD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,6241, en düşük 17,8812 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,9559 oldu. SBD → JPY kurundaki değişiklik -3.12 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Solomon Adaları dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Japon Yeni
|1 SBD
|17,88120 JPY
|5 SBD
|89,40600 JPY
|10 SBD
|178,81200 JPY
|20 SBD
|357,62400 JPY
|50 SBD
|894,06000 JPY
|100 SBD
|1.788,12000 JPY
|250 SBD
|4.470,30000 JPY
|500 SBD
|8.940,60000 JPY
|1000 SBD
|17.881,20000 JPY
|2000 SBD
|35.762,40000 JPY
|5000 SBD
|89.406,00000 JPY
|10000 SBD
|178.812,00000 JPY
|Çevrim kurları Japon Yeni / Solomon Adaları doları
|100 JPY
|5,59247 SBD
|1000 JPY
|55,92470 SBD
|1500 JPY
|83,88705 SBD
|2000 JPY
|111,84940 SBD
|3000 JPY
|167,77410 SBD
|5000 JPY
|279,62350 SBD
|5400 JPY
|301,99338 SBD
|10000 JPY
|559,24700 SBD
|15000 JPY
|838,87050 SBD
|20000 JPY
|1.118,49400 SBD
|25000 JPY
|1.398,11750 SBD
|30000 JPY
|1.677,74100 SBD