Чешские кроны в фиджийские доллары

Сконвертируйте CZK в FJD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = FJ$0,09496 FJD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к FJD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FJD
1 CZK в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09780,0995
Низкий0,09500,0950
В среднем0,09670,0976
Изменение-1.93%-3.26%
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Соотношение 1 CZK к FJD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к FJD составил 0,0978, а минимальный — 0,0950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0967. Изменение курса CZK к FJD в процентном соотношении составило -1.93.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к FJD составил 0,0995, а минимальный — 0,0950. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0976. Изменение курса CZK к FJD в процентном соотношении составило -3.26.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Фиджийский доллар
1 CZK0,09496 FJD
5 CZK0,47480 FJD
10 CZK0,94960 FJD
20 CZK1,89919 FJD
50 CZK4,74799 FJD
100 CZK9,49597 FJD
250 CZK23,73993 FJD
500 CZK47,47985 FJD
1000 CZK94,95970 FJD
2000 CZK189,91940 FJD
5000 CZK474,79850 FJD
10000 CZK949,59700 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Чешская крона
1 FJD10,53080 CZK
5 FJD52,65400 CZK
10 FJD105,30800 CZK
20 FJD210,61600 CZK
50 FJD526,54000 CZK
100 FJD1 053,08000 CZK
250 FJD2 632,70000 CZK
500 FJD5 265,40000 CZK
1000 FJD10 530,80000 CZK
2000 FJD21 061,60000 CZK
5000 FJD52 654,00000 CZK
10000 FJD105 308,00000 CZK