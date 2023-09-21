الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار فيجي

تحويل CZK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٩٩٠٫٩١ fjd

1.00000 CZK = 0.09909 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:2 UTC
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CZK إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065888.61061.438191.663750.966918.2256
1GBP1.154411.23035102.2911.660231.920621.1161921.0395
1USD0.938250.812777183.141.34941.561040.907217.1004
1INR0.01128530.0097760.012027910.01623050.0187760.01091170.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار فيجي
1 CZK0.09909 FJD
5 CZK0.49545 FJD
10 CZK0.99091 FJD
20 CZK1.98182 FJD
50 CZK4.95454 FJD
100 CZK9.90909 FJD
250 CZK24.77272 FJD
500 CZK49.54545 FJD
1000 CZK99.09090 FJD
2000 CZK198.18180 FJD
5000 CZK495.45450 FJD
10000 CZK990.90900 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 FJD10.09170 CZK
5 FJD50.45850 CZK
10 FJD100.91700 CZK
20 FJD201.83400 CZK
50 FJD504.58500 CZK
100 FJD1009.17000 CZK
250 FJD2522.92500 CZK
500 FJD5045.85000 CZK
1000 FJD10091.70000 CZK
2000 FJD20183.40000 CZK
5000 FJD50458.50000 CZK
10000 FJD100917.00000 CZK