روبية إندونيسية إلى دولار فيجي

تحويل IDR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٤٧٫٤٣ fjd

1.00000 IDR = 0.00015 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار فيجي
1 IDR0.00015 FJD
5 IDR0.00074 FJD
10 IDR0.00147 FJD
20 IDR0.00295 FJD
50 IDR0.00737 FJD
100 IDR0.01474 FJD
250 IDR0.03686 FJD
500 IDR0.07372 FJD
1000 IDR0.14743 FJD
2000 IDR0.29487 FJD
5000 IDR0.73717 FJD
10000 IDR1.47434 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الروبية الإندونيسية
1 FJD6782.68000 IDR
5 FJD33913.40000 IDR
10 FJD67826.80000 IDR
20 FJD135653.60000 IDR
50 FJD339134.00000 IDR
100 FJD678268.00000 IDR
250 FJD1695670.00000 IDR
500 FJD3391340.00000 IDR
1000 FJD6782680.00000 IDR
2000 FJD13565360.00000 IDR
5000 FJD33913400.00000 IDR
10000 FJD67826800.00000 IDR