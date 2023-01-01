روبية هندية إلى دولار فيجي

تحويل INR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
273.67 fjd

1.00000 INR = 0.02737 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:2 UTC
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INR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0631588.16171.433711.655090.9572518.2129
1GBP1.1580111.23115102.0931.660271.916631.1085121.091
1USD0.940650.812249182.9251.348551.556780.9004517.1311
1INR0.01134280.009794980.012059110.01626230.01877340.01085860.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار فيجي
1 INR0.02737 FJD
5 INR0.13683 FJD
10 INR0.27367 FJD
20 INR0.54733 FJD
50 INR1.36833 FJD
100 INR2.73666 FJD
250 INR6.84165 FJD
500 INR13.68330 FJD
1000 INR27.36660 FJD
2000 INR54.73320 FJD
5000 INR136.83300 FJD
10000 INR273.66600 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الروبية الهندية
1 FJD36.54090 INR
5 FJD182.70450 INR
10 FJD365.40900 INR
20 FJD730.81800 INR
50 FJD1827.04500 INR
100 FJD3654.09000 INR
250 FJD9135.22500 INR
500 FJD18270.45000 INR
1000 FJD36540.90000 INR
2000 FJD73081.80000 INR
5000 FJD182704.50000 INR
10000 FJD365409.00000 INR