ين ياباني إلى دولار فيجي

تحويل JPY إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
153.69 fjd

1.00000 JPY = 0.01537 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:27 UTC
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JPY إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0660588.62551.436981.661290.963218.3126
1GBP1.1535411.2297102.231.657571.916321.1110921.1238
1USD0.93810.813206183.13451.347951.558360.903717.178
1INR0.01128340.009781820.012028710.01621410.01874510.01087030.206629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار فيجي
100 JPY1.53694 FJD
1000 JPY15.36940 FJD
1500 JPY23.05410 FJD
2000 JPY30.73880 FJD
3000 JPY46.10820 FJD
5000 JPY76.84700 FJD
5400 JPY82.99476 FJD
10000 JPY153.69400 FJD
15000 JPY230.54100 FJD
20000 JPY307.38800 FJD
25000 JPY384.23500 FJD
30000 JPY461.08200 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / ين ياباني
1 FJD65.06440 JPY
5 FJD325.32200 JPY
10 FJD650.64400 JPY
20 FJD1301.28800 JPY
50 FJD3253.22000 JPY
100 FJD6506.44000 JPY
250 FJD16266.10000 JPY
500 FJD32532.20000 JPY
1000 FJD65064.40000 JPY
2000 FJD130128.80000 JPY
5000 FJD325322.00000 JPY
10000 FJD650644.00000 JPY