يورو إلى دولار فيجي

تحويل EUR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬٤١٣٫٦٣ fjd

1.00000 EUR = 2.41363 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
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EUR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار فيجي
1 EUR2.41363 FJD
5 EUR12.06815 FJD
10 EUR24.13630 FJD
20 EUR48.27260 FJD
50 EUR120.68150 FJD
100 EUR241.36300 FJD
250 EUR603.40750 FJD
500 EUR1206.81500 FJD
1000 EUR2413.63000 FJD
2000 EUR4827.26000 FJD
5000 EUR12068.15000 FJD
10000 EUR24136.30000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / اليورو
1 FJD0.41431 EUR
5 FJD2.07157 EUR
10 FJD4.14313 EUR
20 FJD8.28626 EUR
50 FJD20.71565 EUR
100 FJD41.43130 EUR
250 FJD103.57825 EUR
500 FJD207.15650 EUR
1000 FJD414.31300 EUR
2000 FJD828.62600 EUR
5000 FJD2071.56500 EUR
10000 FJD4143.13000 EUR