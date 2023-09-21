ريال برازيلي إلى دولار فيجي

تحويل BRL إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٤٦٥٫٢٣ fjd

1.00000 BRL = 0.46523 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:13 UTC
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BRL إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار فيجي
1 BRL0.46523 FJD
5 BRL2.32614 FJD
10 BRL4.65228 FJD
20 BRL9.30456 FJD
50 BRL23.26140 FJD
100 BRL46.52280 FJD
250 BRL116.30700 FJD
500 BRL232.61400 FJD
1000 BRL465.22800 FJD
2000 BRL930.45600 FJD
5000 BRL2326.14000 FJD
10000 BRL4652.28000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الريال البرازيلي
1 FJD2.14948 BRL
5 FJD10.74740 BRL
10 FJD21.49480 BRL
20 FJD42.98960 BRL
50 FJD107.47400 BRL
100 FJD214.94800 BRL
250 FJD537.37000 BRL
500 FJD1074.74000 BRL
1000 FJD2149.48000 BRL
2000 FJD4298.96000 BRL
5000 FJD10747.40000 BRL
10000 FJD21494.80000 BRL