5000 ريال برازيلي إلى دولار فيجي

تحويل BRL إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٢٬٢٨٣٫٤٧ fjd

1.00000 BRL = 0.45669 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:23 UTC
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BRL إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077989.10731.465241.668320.95418.3899
1GBP1.1687711.2598104.1451.712511.949851.1150121.4933
1USD0.927750.793777182.66751.359351.547750.8850517.0609
1INR0.01122240.009602040.012096710.01644360.01872260.01070610.20638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار فيجي
1 BRL0.45669 FJD
5 BRL2.28347 FJD
10 BRL4.56694 FJD
20 BRL9.13388 FJD
50 BRL22.83470 FJD
100 BRL45.66940 FJD
250 BRL114.17350 FJD
500 BRL228.34700 FJD
1000 BRL456.69400 FJD
2000 BRL913.38800 FJD
5000 BRL2283.47000 FJD
10000 BRL4566.94000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / الريال البرازيلي
1 FJD2.18965 BRL
5 FJD10.94825 BRL
10 FJD21.89650 BRL
20 FJD43.79300 BRL
50 FJD109.48250 BRL
100 FJD218.96500 BRL
250 FJD547.41250 BRL
500 FJD1094.82500 BRL
1000 FJD2189.65000 BRL
2000 FJD4379.30000 BRL
5000 FJD10948.25000 BRL
10000 FJD21896.50000 BRL