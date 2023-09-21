دولار أمريكي إلى دولار فيجي

تحويل USD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٬٢٦٩٫٣٧ fjd

1.00000 USD = 2.26937 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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USD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار فيجي
1 USD2.26937 FJD
5 USD11.34685 FJD
10 USD22.69370 FJD
20 USD45.38740 FJD
50 USD113.46850 FJD
100 USD226.93700 FJD
250 USD567.34250 FJD
500 USD1134.68500 FJD
1000 USD2269.37000 FJD
2000 USD4538.74000 FJD
5000 USD11346.85000 FJD
10000 USD22693.70000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار أمريكي
1 FJD0.44065 USD
5 FJD2.20325 USD
10 FJD4.40650 USD
20 FJD8.81300 USD
50 FJD22.03250 USD
100 FJD44.06500 USD
250 FJD110.16250 USD
500 FJD220.32500 USD
1000 FJD440.65000 USD
2000 FJD881.30000 USD
5000 FJD2203.25000 USD
10000 FJD4406.50000 USD