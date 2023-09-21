يوان صيني إلى دولار فيجي

تحويل CNY إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٣١٠٫٧١ fjd

1.00000 CNY = 0.31071 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:58 UTC
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CNY إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار فيجي
1 CNY0.31071 FJD
5 CNY1.55355 FJD
10 CNY3.10709 FJD
20 CNY6.21418 FJD
50 CNY15.53545 FJD
100 CNY31.07090 FJD
250 CNY77.67725 FJD
500 CNY155.35450 FJD
1000 CNY310.70900 FJD
2000 CNY621.41800 FJD
5000 CNY1553.54500 FJD
10000 CNY3107.09000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Chinese Yuan RMB
1 FJD3.21844 CNY
5 FJD16.09220 CNY
10 FJD32.18440 CNY
20 FJD64.36880 CNY
50 FJD160.92200 CNY
100 FJD321.84400 CNY
250 FJD804.61000 CNY
500 FJD1609.22000 CNY
1000 FJD3218.44000 CNY
2000 FJD6436.88000 CNY
5000 FJD16092.20000 CNY
10000 FJD32184.40000 CNY