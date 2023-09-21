شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار فيجي

تحويل ILS إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٥٩٤٫٥٧ fjd

1.00000 ILS = 0.59457 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار فيجي
1 ILS0.59457 FJD
5 ILS2.97285 FJD
10 ILS5.94570 FJD
20 ILS11.89140 FJD
50 ILS29.72850 FJD
100 ILS59.45700 FJD
250 ILS148.64250 FJD
500 ILS297.28500 FJD
1000 ILS594.57000 FJD
2000 ILS1189.14000 FJD
5000 ILS2972.85000 FJD
10000 ILS5945.70000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Israeli New Sheqel
1 FJD1.68189 ILS
5 FJD8.40945 ILS
10 FJD16.81890 ILS
20 FJD33.63780 ILS
50 FJD84.09450 ILS
100 FJD168.18900 ILS
250 FJD420.47250 ILS
500 FJD840.94500 ILS
1000 FJD1681.89000 ILS
2000 FJD3363.78000 ILS
5000 FJD8409.45000 ILS
10000 FJD16818.90000 ILS