دولار نيوزيلندي إلى دولار فيجي

تحويل NZD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
١٬٣٤٤٫٢٦ fjd

1.00000 NZD = 1.34426 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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NZD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436481.663310.964418.364
1GBP1.1528711.22855101.8221.656151.917661.1118321.1722
1USD0.938450.813968182.87951.348051.560910.90517.2335
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626520.01883350.01091950.207934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار فيجي
1 NZD1.34426 FJD
5 NZD6.72130 FJD
10 NZD13.44260 FJD
20 NZD26.88520 FJD
50 NZD67.21300 FJD
100 NZD134.42600 FJD
250 NZD336.06500 FJD
500 NZD672.13000 FJD
1000 NZD1344.26000 FJD
2000 NZD2688.52000 FJD
5000 NZD6721.30000 FJD
10000 NZD13442.60000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار نيوزيلندي
1 FJD0.74390 NZD
5 FJD3.71951 NZD
10 FJD7.43901 NZD
20 FJD14.87802 NZD
50 FJD37.19505 NZD
100 FJD74.39010 NZD
250 FJD185.97525 NZD
500 FJD371.95050 NZD
1000 FJD743.90100 NZD
2000 FJD1487.80200 NZD
5000 FJD3719.50500 NZD
10000 FJD7439.01000 NZD