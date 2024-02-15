Yeni Zelanda dolarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → FJD çevirin

1.000 nzd
1.383,08 fjd

1.00000 NZD = 1.38308 FJD

16:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535040.7947860.9293583.02271.350250.88035150.105
1 AUD0.6514510.5177630.60540954.08510.879620.57350497.7859
1 GBP1.25821.9313811.16928104.4591.698881.10764188.862
1 EUR1.076051.651780.855225189.33661.452940.947285161.525

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Fiji Doları
1 NZD1.38308 FJD
5 NZD6.91540 FJD
10 NZD13.83080 FJD
20 NZD27.66160 FJD
50 NZD69.15400 FJD
100 NZD138.30800 FJD
250 NZD345.77000 FJD
500 NZD691.54000 FJD
1000 NZD1383.08000 FJD
2000 NZD2766.16000 FJD
5000 NZD6915.40000 FJD
10000 NZD13830.80000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Yeni Zelanda Doları
1 FJD0.72303 NZD
5 FJD3.61513 NZD
10 FJD7.23027 NZD
20 FJD14.46054 NZD
50 FJD36.15135 NZD
100 FJD72.30270 NZD
250 FJD180.75675 NZD
500 FJD361.51350 NZD
1000 FJD723.02700 NZD
2000 FJD1446.05400 NZD
5000 FJD3615.13500 NZD
10000 FJD7230.27000 NZD