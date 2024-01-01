1 Fiji dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → NZD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,7482$ NZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 FJD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74850,7485
Düşük0,73050,7145
Ortalama0,73950,7306
Değişim1.41%2.46%
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1 FJD → NZD istatistikleri

FJD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7485, en düşük 0,7305 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7395 oldu. FJD → NZD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

FJD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7485, en düşük 0,7145 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7306 oldu. FJD → NZD kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Yeni Zelanda Doları
1 FJD0,74821 NZD
5 FJD3,74105 NZD
10 FJD7,48210 NZD
20 FJD14,96420 NZD
50 FJD37,41050 NZD
100 FJD74,82100 NZD
250 FJD187,05250 NZD
500 FJD374,10500 NZD
1000 FJD748,21000 NZD
2000 FJD1.496,42000 NZD
5000 FJD3.741,05000 NZD
10000 FJD7.482,10000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Fiji Doları
1 NZD1,33652 FJD
5 NZD6,68260 FJD
10 NZD13,36520 FJD
20 NZD26,73040 FJD
50 NZD66,82600 FJD
100 NZD133,65200 FJD
250 NZD334,13000 FJD
500 NZD668,26000 FJD
1000 NZD1.336,52000 FJD
2000 NZD2.673,04000 FJD
5000 NZD6.682,60000 FJD
10000 NZD13.365,20000 FJD